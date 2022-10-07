Главы Renault и Nissan проведут встречу для обсуждения перспектив альянса автопроизводителей

Главный исполнительный директор французской Renault Люка де Мео в выходные проведет переговоры в Токио с главой Nissan Макото Утидой, которые могут подготовить почву для реструктуризации альянса двух автопроизводителей, пишет газета Financial Times.

По словам источников газеты, глава Renault надеется решить вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью компаний.

Французский автопроизводитель, планирующий в будущем полностью перейти на выпуск электромобилей, намерен продать часть бизнеса по выпуску машин с двигателями внутреннего сгорания китайской Geely, отмечают источники. Такое решение, однако, требует согласия Nissan с учетом общей интеллектуальной собственности компаний.

Японский автопроизводитель, однако, выступает против такого шага, поскольку не хочет, чтобы его совместные с Renault технологии попали в руки китайской компании, отмечают источники.

Де Мео, по их словам, готов закрыть сделку с Geely до "Дня инвесторов" Renault, который должен состояться в начале ноября.

Акции Renault прибавляют в цене 4,3% на торгах в пятницу. С начала текущего года их стоимость практически не изменилась.