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07.10.2022 22:54

Главы Renault и Nissan проведут встречу для обсуждения перспектив альянса автопроизводителей

Главный исполнительный директор французской Renault Люка де Мео в выходные проведет переговоры в Токио с главой Nissan Макото Утидой, которые могут подготовить почву для реструктуризации альянса двух автопроизводителей, пишет газета Financial Times.

По словам источников газеты, глава Renault надеется решить вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью компаний.

Французский автопроизводитель, планирующий в будущем полностью перейти на выпуск электромобилей, намерен продать часть бизнеса по выпуску машин с двигателями внутреннего сгорания китайской Geely, отмечают источники. Такое решение, однако, требует согласия Nissan с учетом общей интеллектуальной собственности компаний.

Японский автопроизводитель, однако, выступает против такого шага, поскольку не хочет, чтобы его совместные с Renault технологии попали в руки китайской компании, отмечают источники.

Де Мео, по их словам, готов закрыть сделку с Geely до "Дня инвесторов" Renault, который должен состояться в начале ноября.

Акции Renault прибавляют в цене 4,3% на торгах в пятницу. С начала текущего года их стоимость практически не изменилась.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЯПОНИЯ, АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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