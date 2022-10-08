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Социум 08.10.2022 18:18

В Баку установят памятник архитекторам Усейнову и Дадашеву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение «О возведении совместного памятника Микаилу Усейнову и Садыгу Дадашеву».

«В целях увековечения памяти видных азербайджанских архитекторов Микаила Алескер оглу Усейнова и Садыга Алекпер оглу Дадашева, которым принадлежат важные заслуги в становлении архитектурного искусства, постановляю установить в городе Баку совместный памятник в виде единой композиции видным архитекторам Микаилу Усейнову и Садыгу Дадашеву», - говорится в документе, опубликованном на сайте главы государства.

Исполнительной власти Баку совместно с министерством культуры Азербайджана поручено обеспечить осуществление мер, связанных с установлением памятника, кабинету министров страны - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПАМЯТНИК, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО


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