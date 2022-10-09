В Кишиневе собрался антиправительственный митинг

В Кишиневе в воскресенье проходит очередной антиправительственный митинг, организованный партией "Шор".
Манифестантов привезли в столицу со всех районов Молдовы. Они держат молдавские флаги, плакаты с антиправительственными лозунгами, требуют отставки президента и правительства, роспуска парламента и проведения досрочных выборов.
Это уже четвертая массовая манифестация с 18 сентября. С тех пор, в сквере перед парламентом установлен палаточный городок примерно на 200 двухместных палаток. По воскресеньям проводятся многотысячные митинги.
Как и неделю назад, к митингующим по скайпу обратился Илан Шор, осужденный к 7,5 годам заключения и скрывающийся в Израиле от молдавского правосудия. Он заявил о расширении палаточного городка.
После этого манифестанты установили новые палатки в сквере перед парламентом. Они также перекрали движение по центральному проспекту им. Штефана чел Маре.
Полиция оценивает количество участников воскресных митингов в 5-6 тыс. человек, организаторы называют цифру в 40-50 тыс. манифестантов.
Молдавские власти на требования протестующих никак не реагируют. Они заявили, что участники манифестаций получают деньги за свои действия "из украденного Иланом Шором из бюджета миллиарда долларов".
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