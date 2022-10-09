Во Франции китайская ваза ушла с молотка за сумму в 4000 раз больше оценочной стоимости

Во Франции на аукционе за 7,7 млн евро была продана китайская ваза, владельцы которой десятилетиями не подозревали о ее возможной стоимости, а эксперт аукционного дома оценил ее в 2000 евро.
Как рассказал The Guardian аукционист Жан-Пьер Осенат, он ранее не сталкивался с такими случаями.
Живущая за границей француженка обратилась в аукционный дом Osenat, чтобы он продал мебель и другое имущество ее покойной матери, жившей в Бретани. В числе 200 предметов, выставленных на торги, была китайская фарфоровая ваза с шарообразным основанием и узким горлышком, на ней изображены драконы и облака. Женщина рассказала, что десятки лет в эту вазу просто ставили цветы.
Эксперт аукционного дома посчитал, что это просто декоративная ваза, произведенная в XX веке, и оценил ее в 1500-2000 евро.
Однако когда каталог с выставленными на продажу предметами был опубликован онлайн, на выставку лотов, предварявшую аукцион, собралось более 300 человек.
Осенат отмечает, что они пришли, вооружившись лампами и специальными увеличительными очками. Желающих участвовать в аукционе оказалось так много, что дом был вынужден ограничить регистрацию.
Как только торги дошли до лота номер 36, покупатели оживились. По словам Осената, ставки повышались очень быстро. Когда цена превысила 7 млн евро, борьбу продолжали только два человека. В итоге ваза досталась анонимному покупателю из Китая, который с учетом комиссии аукционного дома заплатит 9,12 млн евро.
The Guardian отмечает, что высказывались предположения о том, что потенциальные покупатели рассмотрели на вазе печать императора Цяньлуна, который правил в XVIII веке. Эксперт аукционного дома, который оценил вазу в четыре тысячи раз ниже ее итоговой стоимости, был уволен. Тем не менее он настаивает, что его оценка была верна.
Седрик Лаборде - директор департамента искусства Азии - отмечает, что он до сих пор не уверен, что эксперт действительно ошибся. Он признает, что истину, возможно, так и не удастся установить.
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