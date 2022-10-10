KOBIA проведет исследование внутреннего рынка производства косметики

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана отбирает компанию для проведения исследования внутреннего рынка по производству и продаже косметических средств.
С этой целью агентство объявило соответствующий тендер.
Стоимость участия в тендере составляет 100 манатов.
Предложения принимаются до 11:00 7 ноября. Процедура открытия тендерных предложений пройдет 11 ноября в 10:00.
Контактное лицо: Эмин Ханларов; телефон: (012) 404-04-01;
email: emin.khanlarov@smb.gov.az.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства.
Согласно указу, при министерстве экономики Азербайджана создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. В функции агентства входит оказание поддержки развитию МСП в Азербайджане, оказанию субъектам МСП различные услуги.
Х.Насирзаде
Азербайджанские саперы за 2 дня обезвредили свыше 150 мин, заложенных армянами на границе
Алиев принял верительные грамоты нового посла Великобритании в Азербайджане
Число случаев COVID-19 в мире превысило 621,4 млн - университет Хопкинса
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 13%
Определены соперники сборной Азербайджана по отбору на ЕВРО-2024
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Премьер Малайзии распустил парламент
В Киеве подтверждена гибель 5 человек в результате обстрелов – Нацполиция
РФ ввела контрсанкции против иностранных автотранспортных компаний
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
AccessBank объявляет набор в Школу розничных банкиров
Держатели карты Birbank заработали в сентябре 1,7 млн манатов кешбэка
Посол Нидерландов встретилась с руководством Банка Республика
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично