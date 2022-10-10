KOBIA проведет исследование внутреннего рынка производства косметики

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана отбирает компанию для проведения исследования внутреннего рынка по производству и продаже косметических средств. С этой целью агентство объявило соответствующий тендер. Стоимость участия в тендере составляет 100 манатов. Предложения принимаются до 11:00 7 ноября. Процедура открытия тендерных предложений пройдет 11 ноября в 10:00. Контактное лицо: Эмин Ханларов; телефон: (012) 404-04-01; email: emin.khanlarov@smb.gov.az. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства. Согласно указу, при министерстве экономики Азербайджана создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. В функции агентства входит оказание поддержки развитию МСП в Азербайджане, оказанию субъектам МСП различные услуги. Х.Насирзаде

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