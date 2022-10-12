Комитет начальников штабов СНГ в 2023 году проведет заседание в России

В Баку в среду прошло очередное заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств-участников СНГ.

«В ходе мероприятия были обсуждены результаты военного сотрудничества, перспективы развития на предстоящий год, вопросы обеспечения мира и безопасности, и другие темы, представляющие взаимный интерес», сообщает Минобороны Азербайджана.

По итогам принято решении о проведении в РФ в 2023 году следующего заседания Комитета.

Р.Ахмедов