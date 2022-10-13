ЦБ Азербайджана аннулировал лицензию Бакинского филиала Нацбанка Пакистана на основании его обращения

Центробанк Азербайджана аннулировал лицензию на банковскую деятельности Бакинского филиала Национального банка Пакистана.

ЦБ сообщает, что данное решение было принято на основании добровольного обращения филиала пакистанского банка. При этом пакистанский банк данное решение связывает с реализацией коммерческой стратегии по выходу из финансовых рынков в регионе Средняя Азия и Азербайджан.

ЦБ отмечает, что пакистанский план предоставил план ликвидации. На 30 сентября 2022 года ликвидные активы банка составляют 6,7 млн манатов, что больше, чем обязательства кредитной организации – 0,5 млн манатов.

«ЦБ будет осуществлять контроль в рамках своих полномочий за ходом процесса ликвидации банка», - указывается в объявлении банка.

Бакинский филиал Нацбанка Пакистана лицензию на деятельность в Азербайджане получил 30 июня 2005 года.

Таким образом лицензию на деятельность в Азербайджане имеют 25 банков.

А.Азизов