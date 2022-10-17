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Дальнее зарубежье 17.10.2022 23:10

В Шотландии хотят ввести собственную валюту в случае обретения независимости

Шотландский первый министр Никола Стерджен заявила, что если Шотландия выйдет из состава Великобритании, то в ней будет введен "шотландский фунт", паспорт для путешествия по Великобритании будет не нужен, сообщает в понедельник Sky News.

"Этот документ в деталях описывает наш осторожный и ответственный поэтапный подход, а также меры, необходимые для поддержки новой валюты", - заявила Стерджен, представившая предложения по экономике на случай обретения Шотландией независимости. Она отметила, что введет новую валюту "как можно скорее", если Шотландия обретет независимость.

Стерджен заявила, что также будут необходимы специальные пограничные договоренности для обеспечения дальнейшей торговли товарами и услугами по всей Великобритании. Она добавляла, что, в случае выхода из Великобритании, Шотландия останется в единой зоне путешествий с королевством и Ирландией, и для поездок не потребуется паспорт.

Она также отметила, что Шотландия будет нацелена на возвращение в ЕС, но признала, что это будет "достаточно длительный процесс", в частности, из-за пограничных вопросов.

В 2014 году граждане Шотландии проголосовали против выхода из состава Великобритании, однако сторонники независимости говорят о том, что Брексит изменил ситуацию, так как большинство шотландцев проголосовало за то, чтобы Великобритания не выходила из ЕС. Теперь Стерджен планирует провести новый референдум в октябре 2023 года, если удастся решить вопрос о законности его проведения.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ШОТЛАНДИЯ, НЕЗАВИСИМОСТЬ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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