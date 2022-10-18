Британские консерваторы хотели бы возвращения Бориса Джонсона на пост премьера

В Консервативной партии Великобритании считают, что нынешний премьер Лиз Трасс не соответствует занимаемой должности, и хотели бы возвращения Бориса Джонсона - таковы данные опроса, проведенного службой изучения общественного мнения YouGov.

"Большинство членов Консервативной партии хотели бы отставки Лиз Трасс, а самую предпочтительную замену ей они видят в Борисе Джонсоне", - приводит во вторник телеканал Sky News детали опроса.

"Лишь 25% проголосовали бы за Лиз Трасс на новых выборах, в то время как за Бориса Джонсона - 63% опрошенных", - отмечает YouGov.

В опросе, который прошел 17-18 октября, приняли участие 530 представителей Консервативной партии. Он состоялся спустя шесть недель после утверждения Лиз Трасс на посту премьера.

Ранее в интервью Би-би-си Трасс заявила, что намерена остаться на посту, несмотря на призывы ряда парламентариев уйти.