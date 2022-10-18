Еврокомиссия выдвинула новое предложение по обеспечению газоснабжения в предстоящую зиму

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен представила во вторник в Страсбурге предложение по чрезвычайному регулированию высоких цен на газ в ЕС и обеспечению бесперебойных поставок предстоящей зимой.

Это, согласно тезисам фон дер Ляйен, будет осуществляться за счет совместных закупок газа, механизмов ограничения цен на газовой бирже TTF, новых мер по прозрачному использованию инфраструктуры и солидарности между государствами-членами. Кроме того, ставится задача "постоянных усилий по снижению спроса на газ".

"Мы действуем сплоченно и хорошо подготовились к предстоящей зиме, заполнив газовые хранилища, сэкономив энергию и найдя новых поставщиков. Теперь мы можем с большей безопасностью бороться с чрезмерными и волатильными ценами. Этой зимой мы введем временный механизм ограничения завышенных цен, пока мы разрабатываем новый эталон, чтобы СПГ торговался по более справедливой цене", - заявила глава ЕК.

Она также сообщила, что Еврокомиссия предоставляет юридические инструменты для совместной закупки газа в ЕС, добивается солидарности в обеспечении безопасности поставок для всех государств-членов и ведет переговоры с надежными поставщиками для обеспечения газа по доступным ценам.

Фон дер Ляйен озвучила на пресс-конференции основные предложения Европейской комиссии.

ЕК предлагает объединение спроса ЕС и совместную закупку газа для согласования более выгодных цен и снижения риска того, что государства-члены будут сталкиваться в конкуренции на мировом рынке. Тем самым предполагается обеспечить надежность поставок по всему Евросоюзу.

Предложение Еврокомиссии предусматривает продвижение работы по созданию нового эталона цен на СПГ к марту 2023 года. В краткосрочной перспективе предлагаются механизм коррекции цен для установления динамического ценового предела для транзакций на газовой бирже TTF и временный ограничитель для предотвращения резких скачков цен на рынках деривативов.

Предлагаются также "правила солидарности по умолчанию" между государствами-членами в случае нехватки поставок, предусматривающие обязательства солидарности с государствами-членами, не имеющими прямого подключения к трубопроводам. Кроме того, должен быть создан "механизм распределения газа для государств-членов, пострадавших от региональной или союзной чрезвычайной ситуации с газоснабжением".