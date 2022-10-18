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ТЭК 18.10.2022 20:25

Катар запустил крупнейшую в стране солнечную электростанцию на 800 МВт

Консорциум французской TotalEnergies, японской Marubeni и катарской QatarEnergy запустил крупнейшую в Катаре солнечную электростанцию Al Kharsaah на 800 МВт, сообщила TotalEnergies.

Завод, расположенный в 80 км к западу от Дохи, построен на территории площадью 1000 гектаров и включает 2 млн высокоэффективных двусторонних модулей, установленных на одноосных трекерах.

"Эти панели, оснащенные спереди и сзади фотогальваническими элементами, улавливают прямые солнечные лучи с одной стороны и лучи, отраженные от земли, с другой, тем самым оптимизируя производство электроэнергии. Al Kharsaah может обеспечить 10% пикового энергопотребления страны и предотвратит выбросы 26 миллионов тонн CO2 в течение всего срока службы", - говорится в пресс-релизе.

Электростанция была разработана и эксплуатируется компанией Siraj 1, которая на 40% принадлежит консорциуму, образованному TotalEnergies (49%) и Marubeni (51%), а на 60% - Siraj Energy (100% во владении QatarEnergy). Проект включает в себя 25-летнее соглашение о покупке электроэнергии между Siraj 1 и оператором электросетей Kahramaa.

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Тэги: АЗИЯ, КАТАР, ВИЭ, ЗАПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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