Катар запустил крупнейшую в стране солнечную электростанцию на 800 МВт

Консорциум французской TotalEnergies, японской Marubeni и катарской QatarEnergy запустил крупнейшую в Катаре солнечную электростанцию Al Kharsaah на 800 МВт, сообщила TotalEnergies.
Завод, расположенный в 80 км к западу от Дохи, построен на территории площадью 1000 гектаров и включает 2 млн высокоэффективных двусторонних модулей, установленных на одноосных трекерах.
"Эти панели, оснащенные спереди и сзади фотогальваническими элементами, улавливают прямые солнечные лучи с одной стороны и лучи, отраженные от земли, с другой, тем самым оптимизируя производство электроэнергии. Al Kharsaah может обеспечить 10% пикового энергопотребления страны и предотвратит выбросы 26 миллионов тонн CO2 в течение всего срока службы", - говорится в пресс-релизе.
Электростанция была разработана и эксплуатируется компанией Siraj 1, которая на 40% принадлежит консорциуму, образованному TotalEnergies (49%) и Marubeni (51%), а на 60% - Siraj Energy (100% во владении QatarEnergy). Проект включает в себя 25-летнее соглашение о покупке электроэнергии между Siraj 1 и оператором электросетей Kahramaa.
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