Совет ЕС должен принять решение об интеграции Болгарии и Румынии в шенгенскую зону до конца года

Европейский парламент призвал государства-члены ЕС безотлагательно дать согласие на присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенскому пространству.

В принятой во вторник на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге резолюции депутаты заявили, что Совет ЕС должен принять решение об интеграции Болгарии и Румынии в шенгенскую зону до конца 2022 года.

Это, соответственно, должно повлечь за собой гарантию прекращения контроля лиц, пересекающих все внутренние европейские границы этих двух стран, к началу 2023 года, отмечается в резолюции, принятой 547 голосами при 49 "против" и 43 воздержавшихся.

Расценивая Шенгенское пространство как "один из самых крупных успехов Европейского союза", евродепутаты подвергли критике неспособность Совета ЕС принять решение об интеграции Болгарии и Румынии, тогда как, по мнению Европарламента, обе страны еще несколько лет назад выполнили все требуемые для этого условия.

"Сохранение контроля на внутренних границах является дискриминационным и имеет серьезные последствия для жизни европейских граждан, в частности для перемещающихся работников", - считают депутаты Европарламента.

Они также указывают на то, что препятствия, которые это создает импортно-экспортным операциям и свободному перемещению товаров в портах, наносит ущерб функционированию внутреннего рынка ЕС.