ЕС не должен иметь стратегическую зависимость от стран, подобных Китаю

ЕС нельзя оказаться в положении, когда он кардинальным образом зависит от стран вроде КНР, заявила после прибытия на саммит ЕС премьер-министр Финляндии Санна Марин.
"Это не означает, что у нас не может быть экономических отношений с Китаем, речь вот о чем: нам нельзя позволить себя стратегической, принципиальной зависимости от авторитарной страны", - приводят ее слова западные СМИ.
Она добавила, что в данном контексте ключевым фактором является технологическая независимость.
Как сообщалось, отношения с Китаем, энергетика Украина, международные отношения, включая Иран, будут темами двухдневного саммита ЕС в Брюсселе 20-21 октября.
Ранее на этой неделе глава немецкого МИД Анналена Бербок заявляла, что ФРГ нельзя оказаться в экономически неравноправных отношениях с какой-либо страной. "Нам нужно больше помнить об этом при проведении политики в отношении Китая", - говорила она.
Газета The Financial Times до этого сообщала со ссылкой на документ внешнеполитической службы ЕС, что, по ее мнению, Китай является конкурентом Евросоюза, которому нужно противостоять, и что политику в отношении КНР надо ужесточать.
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