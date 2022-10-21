Баку, Москва и Тегеран ведут переговоры по созданию трехстороннего транспортно-логистического оператора - Оверчук

РФ завершает модернизацию пунктов пропуска на российско-азербайджанской границе для развития транспортного коридора «Север-Юг», заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.
«В значительной степени инфраструктура международного транспортного коридора «Север–Юг» уже существует, и по ней осуществляются автомобильные и железнодорожные перевозки. Однако, она не отвечает ожидаемому возрастанию объёмов перевозок и нуждается в модернизации и наращивании мощностей», - сказал Оверчук.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», вице-премьер, выступая в пятницу на пленарной сессии в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России – 2022» подчеркнул, что в этой связи российская сторона завершает модернизацию пунктов пропуска на границе с Азербайджаном. В частности, идет модернизация и расширение пропускной способности автомобильных пунктов пропуска Яраг-Казмаляр, Ново-Филя, Тагиркент-Казмаляр и Караузек. Также происходит развитие железнодорожного пункта пропуска Дербент на базе станции Самур-2.
По его словам, санкционное давление на РФ подтолкнуло и ускорило решения по переориентации России на формирующиеся центры мировой экономической активности. «Преимущества развития направления «Север – Юг» сегодня очевидны не только для России, но и для наших ближайших соседей по ЕАЭС и СНГ. При этом выгодность этого направления по сравнению с коридором «Восток – Запад» для наших стран обуславливается различными экономическими смыслами этих маршрутов. В то время как функционал международного транспортного коридора «Восток – Запад» носит преимущественно транзитный характер, то есть мы по своим дорогам везли китайские грузы в Европу, МТК «Север – Юг» поддерживает экспортное развитие всех экономик стран ЕАЭС и СНГ, что предопределяет общую заинтересованность в этом направлении. Конечно же, когда-нибудь, в каком-то будущем, начнётся нормализация отношений с Европой, МТК «Север – Юг» также разовьёт и транзитную составляющую, которая составит убедительную конкуренцию Суэцкому каналу», - считает он.
По словам Оверчука, в рамках развития МТК «Север-Юг» возобновились переговоры по строительству недостающего 160-километрового отрезка железнодорожного пути между Рештом и Астарой в Иране, ведется электрификация железной дороги Гармсар – Инче Бурун, а также планируется комплекс работ по увеличению средней скорости железнодорожного движения в этом регионе. «Россия, Азербайджан и Иран ведут переговоры по созданию трехстороннего транспортно-логистического оператора западного маршрута, что позволит управлять грузопотоком, гармонизировать процедуры пограничного контроля и обеспечить бесшовное прохождение товаров от портов Персидского залива до Балтики и в обратном направлении», - добавил он.
А.Азизов
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