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ТЭК 21.10.2022 20:51

Германский KfW предоставит Грузии кредит на 27 млн евро для развития возобновляемой

Правительство Грузии и Германский банк развития (KfW) подписали в пятницу соглашение, в рамках которого Грузии будет выделен кредит в размере 27 млн евро, говорится в сообщении пресс-службы Минфина страны.

Документ подписали министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили и директор тбилисского офиса KfW Биргит Холдерид Кресс.

Эти финансовые ресурсы помогут правительству страны продолжить реализацию программ в сфере возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и других секторах, говорится в сообщении.

Как отметил Хуцишвили, Грузия с каждым годом потребляет все больше электроэнергии, поэтому поставлена задача в ближайшие годы значительно сократить ее импорт, чтобы полностью обеспечить энергонезависимость страны.

В Грузии действует пока только один объект возобновляемой энергетики, это ветряная электростанция "Картли", которая находится примерно в 90 км от Тбилиси. В ближайшие годы предполагается построить еще четыре подобных электростанции. Их проект разрабатывает государственная компания "Фонд развития энергетики Грузии".

Фонд ставит своей целью, чтобы к 2030 году примерно 20% генерации Грузии составляла ветряная энергетика и примерно 5% - солнечная.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, КРЕДИТ


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