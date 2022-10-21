Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) убрала Пакистан из так называемого "серого списка" стран, которые подозреваются в финансировании терроризма.

Как говорится в сообщении FATF, Пакистан "повысил эффективность" борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также закрыл технические недостатки в результате выполнения плана действий.

Пакистан числился в списке мониторинга FATF с 2018 года. Организация в тот же год совместно с правительством страны разработала план мер по борьбе с финансированием терроризма из 27 пунктов и еще один из 7 пунктов в 2021 году.

FATF в сентябре текущего года направила в Пакистан группу экспертов для проверки по итогам выполнения плана, после чего организация приняла свое решение.

В результате выхода Пакистана из "серого списка" стране станет проще получать доступ к иностранному финансированию, которое ей столь необходимо, особенно после катастрофических наводнений в этом году, принесших ущерб примерно в $40 млрд, отмечает агентство Bloomberg.