Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) убрала Пакистан из так называемого "серого списка" стран, которые подозреваются в финансировании терроризма.
Как говорится в сообщении FATF, Пакистан "повысил эффективность" борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также закрыл технические недостатки в результате выполнения плана действий.
Пакистан числился в списке мониторинга FATF с 2018 года. Организация в тот же год совместно с правительством страны разработала план мер по борьбе с финансированием терроризма из 27 пунктов и еще один из 7 пунктов в 2021 году.
FATF в сентябре текущего года направила в Пакистан группу экспертов для проверки по итогам выполнения плана, после чего организация приняла свое решение.
В результате выхода Пакистана из "серого списка" стране станет проще получать доступ к иностранному финансированию, которое ей столь необходимо, особенно после катастрофических наводнений в этом году, принесших ущерб примерно в $40 млрд, отмечает агентство Bloomberg.
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