Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

18.10 $/bbl +/- WTI 82.82 -2.64 Brent 90.03 -1.59

Дальнее зарубежье 21.10.2022 21:12

FATF вывела Пакистан из "серого списка" стран, подозреваемых в финансировании терроризма

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) убрала Пакистан из так называемого "серого списка" стран, которые подозреваются в финансировании терроризма.

Как говорится в сообщении FATF, Пакистан "повысил эффективность" борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также закрыл технические недостатки в результате выполнения плана действий.

Пакистан числился в списке мониторинга FATF с 2018 года. Организация в тот же год совместно с правительством страны разработала план мер по борьбе с финансированием терроризма из 27 пунктов и еще один из 7 пунктов в 2021 году.

FATF в сентябре текущего года направила в Пакистан группу экспертов для проверки по итогам выполнения плана, после чего организация приняла свое решение.

В результате выхода Пакистана из "серого списка" стране станет проще получать доступ к иностранному финансированию, которое ей столь необходимо, особенно после катастрофических наводнений в этом году, принесших ущерб примерно в $40 млрд, отмечает агентство Bloomberg.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПАКИСТАН, FATF, ТЕРРОРИЗМ, СПИСОК


Похожие новости


FATF вернула Пакистан в список мониторинга в связи с финансированием терроризма

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az