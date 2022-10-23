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СНГ 23.10.2022 10:00

Первый спутник проекта «Сфера» выведен на орбиту

Первый спутник орбитальной группировки "Сфера" - "Скиф-Д", а также три спутника связи "Гонец-М" выведены на орбиты после старта ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный, сообщили в "Роскосмосе".

"Есть отделение всех аппаратов", - сказали в госкорпорации.

Накануне ракета "Союз-2.1б" стартовала в 22:57 мск (23:57 по бакинскому времени) с космодрома Восточный, она вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат" с первым спутником орбитальной группировки "Сфера" - "Скиф-Д" и тремя спутниками связи "Гонец-М".

Космические аппараты "Гонец-М" используются для организации подвижной спутниковой связи, сбора и передачи данных от датчиков промышленного и экологического мониторинга, определения местоположения подвижных объектов.

В июле 2018 года президент РФ Владимир Путин анонсировал проект "Сфера", который предусматривает создание глобальной сети из 600 спутников для обеспечения территории РФ и других стран интернетом и телефонной связью.

Демонстрационный спутник "Скиф-Д" предназначен для отработки новых технических решений высокоскоростного доступа в интернет.

В орбитальную группировку "Сфера" войдут пять спутниковых группировок связи - "Ямал", "Экспресс-РВ", "Экспресс", "Скиф" и "Марафон" и столько же группировок дистанционного зондирования Земли - "Беркут-Х", "Беркут-О", "Беркут-ВД", "Беркут-С" и "Смотр".

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Тэги: РОССИЯ, КОСМОС, СПУТНИК


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