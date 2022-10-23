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СНГ 23.10.2022 20:30

В Кыргызстане арестован бывший спикер парламента по делу об организации массовых беспорядков

Экс-спикер парламента Кыргызстана Канатбек Исаев водворен в СИЗО ГКНБ на один месяц по делу об организации массовых беспорядков на фоне действий оппозиции, выступающей против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану.

"Решением Первомайского районного суда Бишкека в отношении Канатбека Исаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 ноября с содержанием в СИЗО Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана", - сообщил "Интерфаксу" представитель суда в воскресенье.

По информации адвоката Замира Жоошева, в рамках расследования уголовного дела на 48 часов в ИВС водворены 17 человек, среди них экс-депутаты парламента Равшан Джээнбеков и Асия Сасыкбаева, экс-судья Конституционного суда Киргизии Клара Сооронкулова, бывшая член Центризбиркома Гульнара Джурабаева, бывший генеральный прокурор Азимбек Бекназаров, а также ряд активистов и оппозиционных политиков.

Ранее МВД Кыргызстана сообщило о возбуждении уголовного дела по организации и подготовке к массовым беспорядкам с последующим противозаконным захватом власти.

Накануне активисты создали комитет в поддержку Кемпир-Абадского водохранилища на основе резолюции, принятой 15 октября на курултае в Узгене, после чего начались обыски и задержания оппозиционеров.

10 октября комитет парламента Кыргызстана по международным делам, обороне, безопасности и миграции поддержал проект соглашения о делимитации и демаркации границы с Узбекистаном. Члены комитета одобрили проект соглашения, по которому земля под Кемпир-Абадским водохранилищем площадью 4 485 гектаров переходит Узбекистану, Кыргызстан получает 19 699 гектаров.

Председатель госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев сообщил, что Кыргызстан и Узбекистан будут совместно управлять Кемпир-Абадским водохранилищем.

9 октября президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью агентству "Кабар" заявил, что на 99% вопрос о спорных участках с Узбекистаном решен в пользу Кыргызстана.

В 2017 году Кыргызстан и Узбекистан подписали соглашение о делимитации 85% линии границы, ее общая протяженность составляет 1378 км. Оставшиеся 15% спорных участков периодически становятся зоной конфликтов между жителями приграничных районов.

25 марта 2021 года в Ташкенте состоялось заседание правительственных делегаций Узбекистана и Кыргызстана по делимитации и демаркации границы. По его итогам был подписан протокол, согласно которому все вопросы по спорным участкам границы были урегулированы, в том числе, путем обмена территориями.

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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, АРЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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