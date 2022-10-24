Реальное снижение добычи ОПЕК+ будет меньше в 4 раза - Хохштейн

Советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн считает, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти (в ноябре на 2 млн б/с) политически мотивировано.

По его словам, реальное сокращение нефтедобычи может быть меньше в четыре раза.

«Они говорят: "Ну на самом деле мы не будем сокращать на 2 миллиона. Мы сократим всего на 900 тыс.". А потом вы всматриваетесь еще чуть глубже. И это всего около 500 тыс. Поэтому последствия для рынка не будут настолько значительными. Это было в большей степени громкое политическое заявление со стороны ОПЕК», - сказал Хохштейн в интервью CBS.

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