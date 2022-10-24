КНДР и Южная Корея обменялись предупредительным огнем на морской границе

Военные Южной Кореи заявили в понедельник, что произвели предупредительные выстрелы после того, как судно КНДР якобы пересекло морскую границу между двумя странами в Желтом море, сообщает "Ренхап".
По данным Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи, северокорейское судно пересекло морскую границу недалеко от острова Бэннен в 3:42 ночи (22:42).
Южнокорейские военные открыли предупредительный огонь, после чего судно КНДР отступило на север.
Тем временем в Пхеньяне заявляют, что южнокорейский конвойный корабль нарушил морскую границу с КНДР в 3:50 утра (22:50).
Согласно заявлению неназванного представителя Генштаба, которое публикует ЦТАК, южнокорейское судно вторглось в морскую военно-демаркационную линию КНДР на 2.5 - 5 км и произвело предупредительные выстрелы "под предлогом контроля над неясным судном".
В ответ военные КНДР произвели 10 предупредительных выстрелов из реактивной системы залпового огня в 5:15 (00:15).
"Генштаб Корейской народной армии еще раз строго предупреждает противника, который в последние дни совершает не только провокационные действия с помощью громкоговорителя и артобстрелы на надземном фронте, но и морское вторжение", - отмечается в сообщении.
Азербайджан, Турция и Грузия начали учения по охране стратегически важных региональных проектов
Азербайджанские военные приняли участие в курсе международных военных наблюдателей НАТО
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны
Манат подешевел к евро, стабилен к лире и рублю
Реальное снижение добычи ОПЕК+ будет меньше в 4 раза - Хохштейн
Число случаев COVID-19 в мире превысило 627,6 млн - университет Хопкинса
Экоактивисты облили картофельным пюре картину Моне в музее Германии
В летевшем из Нахчывана в Баку самолете AZAL сработал датчик разгерметизации салона
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
AccessBank к вашим услугам и по субботам!
Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за третий квартал 2022 год
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично