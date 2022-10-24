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Дальнее зарубежье 24.10.2022 09:07

КНДР и Южная Корея обменялись предупредительным огнем на морской границе

Военные Южной Кореи заявили в понедельник, что произвели предупредительные выстрелы после того, как судно КНДР якобы пересекло морскую границу между двумя странами в Желтом море, сообщает "Ренхап".

По данным Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи, северокорейское судно пересекло морскую границу недалеко от острова Бэннен в 3:42 ночи (22:42).

Южнокорейские военные открыли предупредительный огонь, после чего судно КНДР отступило на север.

Тем временем в Пхеньяне заявляют, что южнокорейский конвойный корабль нарушил морскую границу с КНДР в 3:50 утра (22:50).

Согласно заявлению неназванного представителя Генштаба, которое публикует ЦТАК, южнокорейское судно вторглось в морскую военно-демаркационную линию КНДР на 2.5 - 5 км и произвело предупредительные выстрелы "под предлогом контроля над неясным судном".

В ответ военные КНДР произвели 10 предупредительных выстрелов из реактивной системы залпового огня в 5:15 (00:15).

"Генштаб Корейской народной армии еще раз строго предупреждает противника, который в последние дни совершает не только провокационные действия с помощью громкоговорителя и артобстрелы на надземном фронте, но и морское вторжение", - отмечается в сообщении.

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