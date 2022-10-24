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Внешняя политика 24.10.2022 13:51

Президент Азербайджана в ноябре совершит визит в Албанию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ноябре посетит с визитом Албанию.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на албанские СМИ, в ходе визита Алиева в Тирану с руководством Албании будут обсуждаться вопросы, связанные с расширением двустороннего сотрудничества, экономическое взаимодействие, открытие прямого авиасообщения между столицами двух стран, региональные процессы и другие моменты, представляющие взаимный интерес.

Одним из ключевых направлений переговоров на высшем уровне станет вопрос сотрудничества в сфере ТЭК, в том числе поставки азербайджанского газа в Албанию.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, АЛБАНИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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