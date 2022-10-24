Президент Азербайджана в ноябре совершит визит в Албанию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ноябре посетит с визитом Албанию.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на албанские СМИ, в ходе визита Алиева в Тирану с руководством Албании будут обсуждаться вопросы, связанные с расширением двустороннего сотрудничества, экономическое взаимодействие, открытие прямого авиасообщения между столицами двух стран, региональные процессы и другие моменты, представляющие взаимный интерес.

Одним из ключевых направлений переговоров на высшем уровне станет вопрос сотрудничества в сфере ТЭК, в том числе поставки азербайджанского газа в Албанию.

Р.Ахмедов