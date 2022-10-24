Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном принесет мир на Южный Кавказ - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявляет, что после войны в Карабахе создана новая реальность, и необходимо подписать мирное соглашение с Арменией.

"Мы уже ознакомили армянскую сторону с пятью основными принципами урегулирования конфликта и надеемся, что Армения начнет переговоры и подпишет мирное соглашение", - сказал Алиев на брифинге в понедельник в ходе рабочего визита в Грузию.

Он считает, что в случае достижения такого соглашения в регионе наступит мир и откроются новые возможности для сотрудничества.

Алиев в понедельник прибыл с краткосрочным рабочим визитом в Грузию, где встретился с премьер-министром республики Ираклием Гарибашвили. Ранее Гарибашвили предложил свою посредническую роль между Азербайджаном и Арменией.