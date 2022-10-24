Минобразования Азербайджана направит около 8,4 млн манатов на закупку IT- оборудования

Управление информирования системы образования при Миннауки и образования Азербайджана направит около 8,4 млн манатов на закупку программного обеспечения кабельного сетевого оборудования для расширения единой Азербайджанской образовательной сети и новых подключений, а также на закупку оборудования для IP-телефонии.
Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.etender.gov.az, соответствующий контракт Управление подписало с ООО «Texno Lyuks».
Стоимость договора – 8 млн 366 тыс. 750,32 тыс. манатов.
Н.Аббасова
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