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Инфраструктура и тендеры 24.10.2022 16:45

Минобразования Азербайджана направит около 8,4 млн манатов на закупку IT- оборудования

Управление информирования системы образования при Миннауки и образования Азербайджана направит около 8,4 млн манатов на закупку программного обеспечения кабельного сетевого оборудования для расширения единой Азербайджанской образовательной сети и новых подключений, а также на закупку оборудования для IP-телефонии.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.etender.gov.az, соответствующий контракт Управление подписало с ООО «Texno Lyuks».

Стоимость договора – 8 млн 366 тыс. 750,32 тыс. манатов.

Н.Аббасова

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Тэги: МИННАУКИ, ОБОРУДОВАНИЕ, КОНТРАКТ

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