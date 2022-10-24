Президента Словении изберут во втором туре выборов в середине ноября

Гражданам Словении предстоит выбрать президента страны во втором туре выборов, поскольку в воскресенье в первом туре ни один из кандидатов не набрал более половины голосов избирателей, информирует в понедельник словенская телерадиокомпания RTVSLO.
По ее данным, во второй тур, который пройдет 13 ноября, вышли два кандидата, набравшие большинство в первом туре - представитель Словенской демократической партии Анже Логар (получил 33,96% голосов избирателей) и независимый кандидат Наташа Пирц Мусар (получила 26,87% голосов избирателей).
Новый глава государства должен вступить в должность 23 декабря, когда истечет пятилетний мандат нынешнего президента Словении Борута Пахора.
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