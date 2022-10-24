Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) Северного флота "Пётр Великий" вышел в Баренцево море для выполнения задач боевой подготовки, сообщает в понедельник СФ.
"В полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море экипаж крейсера приступил к отработке учебно-боевых задач во взаимодействии с самолётами и вертолётами армии ВВС и ПВО", - говорится в сообщении.
На первом этапе была проверена работа радиотехнических средств вооружения корабля в различных режимах работы по обнаружению и сопровождению воздушных целей. Роль воздушной цели выполнял противолодочный самолёт Ил-38.
"В течение ближайшего времени экипаж крейсера "Пётр Великий" проведет ряд учений по противолодочной и противовоздушной обороне", - отмечается в пресс-релизе.
ТАРКР "Пётр Великий" - самый большой в мире неавианосный ударный боевой корабль, оснащённый ядерной энергетической установкой. Он предназначен для поражения крупных надводных целей, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны. Крейсер оснащён современными системами вооружения. Ему нет равных как по числу типов оружия, так и по его количеству.
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