Китай введет налог на электронные сигареты с 1 ноября

В Китае с 1 ноября будет введен налог на электронные сигареты, говорится в совместном заявлении министерства финансов, Главного таможенного управления и Главного налогового управления.

Ставка налога на производство и импорт электронных сигарет установлена на уровне 36%, для оптовой торговли она составит 11%, сообщает агентство "Синьхуа".

Данная мера призвана усовершенствовать систему потребительского налогообложения и более активно использовать ее для поощрения здорового образа жизни, отмечается в заявлении ведомств.

Для усиления контроля за оборотом электронных сигарет ранее в этом году в Китае был опубликован свод правил для этой отрасли. В соответствии с правилами было введено лицензионное регулирование для производителей электронных сигарет, а также для оптовых и розничных продавцов. Кроме того, был наложен запрет на установку точек продаж электронных сигарет возле школ.