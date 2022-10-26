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Дальнее зарубежье 26.10.2022 21:43

Китай введет налог на электронные сигареты с 1 ноября

В Китае с 1 ноября будет введен налог на электронные сигареты, говорится в совместном заявлении министерства финансов, Главного таможенного управления и Главного налогового управления.

Ставка налога на производство и импорт электронных сигарет установлена на уровне 36%, для оптовой торговли она составит 11%, сообщает агентство "Синьхуа".

Данная мера призвана усовершенствовать систему потребительского налогообложения и более активно использовать ее для поощрения здорового образа жизни, отмечается в заявлении ведомств.

Для усиления контроля за оборотом электронных сигарет ранее в этом году в Китае был опубликован свод правил для этой отрасли. В соответствии с правилами было введено лицензионное регулирование для производителей электронных сигарет, а также для оптовых и розничных продавцов. Кроме того, был наложен запрет на установку точек продаж электронных сигарет возле школ.

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Тэги: КИТАЙ, СИГАРЕТЫ, НАЛОГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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