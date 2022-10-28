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СНГ 28.10.2022 09:17

Россия будет содействовать подписанию Азербайджаном и Арменией мирного договора - Матвиенко

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия продолжит посреднические усилия для подписания Армении и Азербайджаном мирного договора.

"Россия выступала в качестве посредника, выступает и будет оказывать содействие для того, чтобы два государства вышли на подписание мирного договора", - сказала Матвиенко в пятницу на встрече с председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сагибой Гафаровой.

Спикер Совета Федерации напомнила, что, выступая на Валдайском форуме, президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия поддержит любое решение, которое будет способствовать достижению мира в регионе и, конечно, оно должно учитывать интересы обеих стран.

"И Армения, и Азербайджан должны найти в итоге решения по демаркации границы и по проблемным вопросам", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что для достижения этой цели будет использоваться и сотрудничество по парламентской линии.

Встреча проходит в рамках сессии Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.

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