Dogecoin подорожала на 10%, трейдеры видят новые возможности для нее после покупки Маском Twitter

Курс криптовалюты Dogecoin подскочил на 10% в пятницу вслед за завершением Илоном Маском сделки по покупке Twitter Inc.
Миллиардер ранее уже продвигал Dogecoin, и инвесторы видят новые перспективы для криптовалюты после приобретения им соцсети. Одним из способов продвижения Dogecoin, по их мнению, мог бы стать прием криптовалюты для оплаты сервисов Twitter, отмечает Market Watch.
Курс Dogecoin на 19:50 мск составляет $0,087.
В июне этого года возглавляемая Маском компания SpaceX начала принимать Dogecoin для оплаты своего мерча. Tesla (SPB: TSLA) Inc. сделала это еще раньше - в январе.
Стоимость биткойна в пятницу поднялась на 1,5%, до $20,719 тыс., Ethereum - на 2,4%, до $1565.
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