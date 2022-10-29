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Финансы 29.10.2022 09:00

Банки-агенты АИКГФ за 9 месяцев увеличили ипотечное кредитование почти на 3%

Банки-агенты Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) в январе-сентябре 2022 года выдали ипотечных кредитов на сумму 290,36 млн манатов, что на 2,9% больше аналогичного периода 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

По данным ЦБА, АИКГФ за 9 месяцев рефинансировал кредиты на сумму 285,27 млн манатов (рост на 1,3% по сравнению с январем-сентябрем 2021 года - ИФ).

Фонд в январе-сентябре 2022 года из госбюджета Азербайджана для финансирования ипотечных кредитов получил 95 млн манатов (рост в 2,7 раза). В сентябре Фонд из госбюджета привлек 23,75 млн манатов.

АИКГФ за отчетный период привлек 205 млн манатов от размещения облигаций (рост на 28,1%). В сентябре Фонд привлек 50 млн манатов.

По данным ЦБА, в сентябре 2022 года средний размер выданного ипотечного кредита составил 57,368 тыс. манатов. При этом кредиты выдавались на срок 282 месяца по средней ставке 6,34% в год.

В 2021 году банки-агенты АИКГФ выдали ипотечных кредитов на 356,2 млн манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БАНКИ, ИПОТЕКА, КРЕДИТЫ


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