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СНГ 30.10.2022 17:30

Таджикистан опроверг сообщения о поставках иранских дронов в зону конфликта в Украине

МИД Таджикистана отверг утверждения о производстве иранской стороной на территории Таджикистана дронов и их поставках в зону конфликта в Украине.

"Подчеркиваем, что Республика Таджикистан не осуществляет экспорт военной техники в третьи страны", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале МИД в воскресенье.

Внешнеполитическое ведомство также проинформировало, что запросов со стороны официального Киева по данному вопросу таджикская сторона не получала.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, УКРАИНА, БПЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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