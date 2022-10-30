Таджикистан опроверг сообщения о поставках иранских дронов в зону конфликта в Украине

МИД Таджикистана отверг утверждения о производстве иранской стороной на территории Таджикистана дронов и их поставках в зону конфликта в Украине.

"Подчеркиваем, что Республика Таджикистан не осуществляет экспорт военной техники в третьи страны", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале МИД в воскресенье.

Внешнеполитическое ведомство также проинформировало, что запросов со стороны официального Киева по данному вопросу таджикская сторона не получала.