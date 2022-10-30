На западе Индии десятки людей погибли при обрушении вантового моста

В результате обрушения вантового моста в Морви на западе Индии погибли более 60 человек, передает The Times of India. На месте событий продолжается поисково-спасательная операция. Как сообщалось, в момент обрушения на мосту находились несколько сотен человек. Его недавно открыли после ремонта.

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