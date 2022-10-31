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СНГ 31.10.2022 23:06

Тиньков отказался от российского гражданства

Бизнесмен Олег Тиньков заявил об отказе от гражданства РФ.

"Я официально отказался от российского гражданства", - написал Тиньков на своей странице в Instagram.

У Тинькова с 1996 года было гражданство США, но в 2013 году он от него отказался. Власти США в 2020 году инициировали судебные слушания по делу об уплате налогов Тиньковым, в 2021 году эти требования были урегулированы.

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Тэги: ТИНЬКОВ, ГРАЖДАНСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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