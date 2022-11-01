Японская JOGMEC продолжает финансировать Арктик СПГ 2

Японская JOGMEC продолжает финансировать проект "Арктик СПГ 2", сообщил журналистам её председатель и генеральный директор Тэцухиро Хосоно.

"Да, конечно", - сказал он в кулуарах конференции Adipec, отвечая на вопрос о том, заинтересована ли все еще его компания в проекте "Арктик СПГ 2" и продолжает ли его финансирование.