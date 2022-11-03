Boeing рассчитывает получать FCF в размере $10 млрд в год с 2025 года

Американский авиастроительный концерн Boeing Co. рассчитывает получать показатель свободного денежного потока (FCF) в размере $10 млрд в год с середины текущего десятилетия, заявил глава компании Дэвид Калхун журналистам в ходе мероприятия в Сиэтле.

При этом руководство планирует добиваться этой цели за счет ускорения производства самолетов и повышения ежегодной выручки до уровня в $100 млрд к 2025-2026 году. В последний раз выручка компании достигала этой отметки в 2018 году.

Между тем Boeing также планирует достичь положительного показателя FCF в этом году впервые за 4 года. Ее прогноз на 2022 год предполагает свободный денежный поток в размере $1,5-2 млрд, сообщил главный финансовый директор Boeing Брайан Вест.

Прогноз для FCF на четвертый квартал составляет $2,5 млрд. Пока что в этом году Boeing получила положительный денежный поток только в третьем квартале ($2,9 млрд). В первом квартале показатель составил минус $3,6 млрд, во втором - минус $182 млн.

Компания прогнозирует, что в следующем году ее FCF составит $3-5 млрд на фоне роста поставок лайнеров 737 Max и 787 Dreamliner, отметил также Вест.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидают, что свободный денежный поток Boeing в 2023 году вырастет до $5,3 млрд с $775 млн в текущем году.

В то же время Boeing может столкнуться с проблемами в наращивании FCF, поскольку ей будет необходимо осуществлять выплаты для погашения общего долга на сумму $57 млрд, отмечают эксперты. Однако, согласно заявлениям Веста, Boeing не видит необходимости в том, чтобы привлекать дополнительные средства на фондовом рынке.

Концерн испытывает сложности в генерации свободных денежных средств с 2019 года на фоне экономического кризиса из-за пандемии коронавируса, проблем с поставками и отстранений от полетов самолетов 737 Max в мире из-за опасений, связанных с безопасностью лайнеров. В период с 2019 по 2021 год компания потеряла более $28 млрд, отмечает Bloomberg.