Twitter запустил платную подписку для подтвержденных учетных записей

Соцсеть Twitter запустила платную подписку для пользователей с подтвержденной учетной записью ("синей галочкой") за $7,99 в месяц. Пока она доступна только в некоторых странах.
Как напоминает The Guardian, традиционно подтвержденные аккаунты использовались знаменитостями, политиками, брендами, организациями, государственными структурами и проч., чтобы читатели могли видеть, что учетная запись действительно принадлежит этому лицу или организации.
Теперь же любой пользователь соцсети сможет получить эту "синюю галочку" для своего аккаунта.
Отмечается, что анонсированы и другие новые опции, например сокращение рекламы, возможность публиковать длинные видео, приоритетный показ аккаунта в ответах, поисковых запросах и др.
Как пишет The Guardian, новый владелец Twitter Илон Маск намерен сократить расходы соцсети, покупка которой обошлась ему в $44 млрд.
В пятницу, 4 ноября, в Twitter начались масштабные сокращения. По некоторым оценкам, уволить могут до половины из 7,5 тыс. сотрудников.
1 ноября Маск распустил совет директоров Twitter Inc. и стал единолично руководить компанией.
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