Минобороны Азербайджана проинформировало об утилизации на следующей неделе боеприпасов на полигоне Сейфали

Министерство обороны Азербайджана в воскресенье оповестило об утилизации на следующей неделе боеприпасов на полигоне Сейфали.
«Процесс утилизации боеприпасов пройдет с 6 по 12 ноября 2022 года на полигоне Сейфали», - говорится в сообщении военного ведомства.
Там отметили, что утилизация выслуживших установленные сроки хранения и непригодных боеприпасов ведется подразделениями азербайджанской армии в плановом порядке с соблюдением мер безопасности.
Р.Керимов
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