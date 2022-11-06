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Оборона 06.11.2022 13:48

Минобороны Азербайджана проинформировало об утилизации на следующей неделе боеприпасов на полигоне Сейфали

Министерство обороны Азербайджана в воскресенье оповестило об утилизации на следующей неделе боеприпасов на полигоне Сейфали.

«Процесс утилизации боеприпасов пройдет с 6 по 12 ноября 2022 года на полигоне Сейфали», - говорится в сообщении военного ведомства.

Там отметили, что утилизация выслуживших установленные сроки хранения и непригодных боеприпасов ведется подразделениями азербайджанской армии в плановом порядке с соблюдением мер безопасности.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УТИЛИЗАЦИЯ, МИНОБОРОНЫ


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