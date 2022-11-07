В ОАЭ с понедельника отменили большинство коронавирусных ограничений

В Объединенных Арабских Эмиратах с понедельника прекратили действовать большинство ограничений, введенных для борьбы с распространением COVID-19, сообщает Bloomberg.

"Сегодня мы анонсируем вторую фазу ослабления ограничений после изучения эпидемиологической ситуации в стране и отслеживания заполняемости больниц и отделений интенсивной терапии пациентами с COVID-19", - заявили в Национальном управлении по чрезвычайным ситуациям ОАЭ.

С понедельника ношение масок станет необязательным в большинстве общественных мест, в том числе в местах поклонения. Исключениями станут медицинские учреждения и центры для инвалидов.

Также жителям ОАЭ больше не нужно будет предъявлять "зеленый пропуск" в правительственном приложении для здоровья для посещения общественных мест. Ранее в приложении использовалась система с цветовой кодировкой для выявления статуса вакцинации и тестирования на вирус, теперь оно будет нужно только для подтверждения вакцинации и результатов теста на коронавирус в случаях необходимости.

В последние несколько месяцев в ОАЭ в среднем выявляли около 300 случаев заражения COVID-19 в день. За весь период пандемии в эмиратах зафиксировали около 1 млн случаев заражения коронавирусом и около 2,3 тыс. смертей от последствий заболевания.