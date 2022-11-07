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Дальнее зарубежье 07.11.2022 21:00

В ОАЭ с понедельника отменили большинство коронавирусных ограничений

В Объединенных Арабских Эмиратах с понедельника прекратили действовать большинство ограничений, введенных для борьбы с распространением COVID-19, сообщает Bloomberg.

"Сегодня мы анонсируем вторую фазу ослабления ограничений после изучения эпидемиологической ситуации в стране и отслеживания заполняемости больниц и отделений интенсивной терапии пациентами с COVID-19", - заявили в Национальном управлении по чрезвычайным ситуациям ОАЭ.

С понедельника ношение масок станет необязательным в большинстве общественных мест, в том числе в местах поклонения. Исключениями станут медицинские учреждения и центры для инвалидов.

Также жителям ОАЭ больше не нужно будет предъявлять "зеленый пропуск" в правительственном приложении для здоровья для посещения общественных мест. Ранее в приложении использовалась система с цветовой кодировкой для выявления статуса вакцинации и тестирования на вирус, теперь оно будет нужно только для подтверждения вакцинации и результатов теста на коронавирус в случаях необходимости.

В последние несколько месяцев в ОАЭ в среднем выявляли около 300 случаев заражения COVID-19 в день. За весь период пандемии в эмиратах зафиксировали около 1 млн случаев заражения коронавирусом и около 2,3 тыс. смертей от последствий заболевания.

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Тэги: ОАЭ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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