Перевалка зерна через Махачкалинский порт в Иран за 10 месяцев выросла на 25%, до 170 тыс. т

АО "Махачкалинский морской торговый порт" (ММТП) в январе-октябре 2022 года отгрузило свыше 170 тыс. тонн зерна в Иран, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба порта.
"Махачкалинский портовый комплекс имеет стабильный внешнеторговый оборот с Ираном. Сегодня транзитный потенциал порта в этом направлении становится крайне востребованным, на международном транспортном коридоре "Север - Юг" появляются новые виды грузов. В октябре мы уже отправили в Иран пробную партию сельхозудобрений", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности генерального директора предприятия Рустама Керимова.
В пресс-релизе отмечается, что по итогам работы за 10 месяцев в ММТП зафиксирован рост объемов перевалки основных грузов. С начала 2022 года ММТП переработал свыше 147 тыс. тонн иранского цемента. По сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года объем перевалки импортных грузов вырос более чем в два раза.
ММТП включает в себя комплексы по перевалке сухих грузов мощностью 3 млн тонн в год, светлых и темных нефтепродуктов (7,9 млн тонн), причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров (1,2 млн тонн), железнодорожный и автопаромный терминалы (1,3 млн тонн), зерновой терминал (0,5 млн тонн). Навигация в Махачкалинском порту осуществляется круглогодично, он принимает суда длиной до 150 метров и с осадкой до 4,5 метра.
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