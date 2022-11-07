Грузия удовлетворяет условиям программы МВФ, получит от него $38 млн

Оценочная миссия Международного валютного фонда (МВФ) положительно оценила ход выполнения Грузией программы фонда.

Президент Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе на брифинге в понедельник после итогового совещания с МВФ заявил, что первый обзор программы, поддерживаемой МВФ в Грузии, завершен. В результате соглашения Грузии будет доступно 30 млн SDR (около $38 млн). Но, по его словам, на данном этапе "нет необходимости использовать эту сумму".

Он подчеркнул, что поддерживаемая фондом программа, своего рода международное признание правильности проводимой в стране политики денежно-кредитной и финансовой стабильности. А это способствует "улучшению суверенного рейтинга страны, что, в свою очередь, является позитивным сигналом для инвесторов".

Глава миссии МВФ Джеймс Джон дал высокую оценку деятельности Нацбанка. Он подчеркнул, что оперативные и последовательные шаги, предпринятые банком, в том числе жесткая монетарная политика, значительно снизили влияние ситуации на Украине "на финансовый сектор, в том числе за счет надлежащего требования о присоединении коммерческих банков к соответствующим санкциям".

Оценивая перспективы роста ВВП в 2022 году, глава миссии отметил, что согласен с прогнозом правительства Грузии, что рост ВВП будет на уровне 10%, а в 2023 году - на уровне 4%. Он подчеркнул, что начало снижения инфляции ожидается во второй половине 2023 года.

"В 2023 году мы ожидаем значительного снижения уровня инфляции. Средний показатель будет около 6%", - сказал он.

Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили акцентировал внимание на важности партнерства с фондом в свете текущих вызовов.

"Экономика Грузии характеризуется устойчивым восстановлением в постпандемийный период. Также 2022 год начался с положительных тенденций. Особо отмечу очень быстрое восстановление туризма и значительный рост в направлении экспорта", - сказал он.

Ранее сообщалось, что МВФ в апреле 2017 года утвердил для Грузии трехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF), которая предусматривала поэтапное выделение республике 201,4 млн SDR (более $290 млн) по итогам полугодовых обзоров. В декабре 2019 года исполнительный совет фонда одобрил продление EFF на год - до апреля 2021 года, в результате чего в рамках данной программы общая сумма финансовой поддержки составила около $690 млн (с учетом дополнительной помощи в борьбе с коронавирусом).

Согласно материалам на сайте фонда, в июне 2022 года исполнительный совет МВФ утвердил новую трехлетнюю программу SBA (stand-by arrangement - ИФ) для Грузии на 210,4 млн SDR ($280 млн). Программа направлена на восстановление бюджетных резервов, укрепление бюджетной базы, снижение внешней уязвимости и инфляции, поддержание устойчивости финансового сектора. Порядка $40 млн (30 млн SDR, или 14,3% от квоты Грузии) были доступны немедленно.