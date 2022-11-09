Российские войска уходят из Херсона

Российские военные переведут свои подразделения на левый берег Днепра, заявил командующий объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин, докладывая министру обороны РФ Сергею Шойгу в среду.
"Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение", - сказал Суровикин.
Кадры мероприятия показал в среду телеканал "Россия 24" (ВГТРК)
Шойгу согласился с предложением Суровикина.
Российские войска в ближайшее время совершат маневр для организации обороны в районе Херсона на левом берегу Днепра, сообщил Суровикин.
"Есть. Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки. Соединения и части займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции на левом берегу реки Днепр", - сказал Суровикин в докладе Шойгу.
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