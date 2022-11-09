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СНГ 09.11.2022 23:21

Российские войска уходят из Херсона

Российские военные переведут свои подразделения на левый берег Днепра, заявил командующий объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин, докладывая министру обороны РФ Сергею Шойгу в среду.

"Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение", - сказал Суровикин.

Кадры мероприятия показал в среду телеканал "Россия 24" (ВГТРК)

Шойгу согласился с предложением Суровикина.

Российские войска в ближайшее время совершат маневр для организации обороны в районе Херсона на левом берегу Днепра, сообщил Суровикин.

"Есть. Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки. Соединения и части займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции на левом берегу реки Днепр", - сказал Суровикин в докладе Шойгу.

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Тэги: ХЕРСОН, ВОЙСКА, ОТВОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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