Российские войска уходят из Херсона

Российские военные переведут свои подразделения на левый берег Днепра, заявил командующий объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин, докладывая министру обороны РФ Сергею Шойгу в среду.

"Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение", - сказал Суровикин.

Кадры мероприятия показал в среду телеканал "Россия 24" (ВГТРК)

Шойгу согласился с предложением Суровикина.

Российские войска в ближайшее время совершат маневр для организации обороны в районе Херсона на левом берегу Днепра, сообщил Суровикин.

"Есть. Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки. Соединения и части займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции на левом берегу реки Днепр", - сказал Суровикин в докладе Шойгу.