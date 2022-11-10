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Внешняя политика 10.11.2022 16:11

Баку и Эр-Рияд проведут до конца 2022г заседание МПК - Шарифов

Заседание совместной (межправительственной) комиссии Азербайджан-Саудовская Аравия по сотрудничеству в сферах экономики, торговли, инвестиций, техники, культуры, спорта и молодежи пройдет до конца 2022 года в Баку, заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

«До конца 2022 года в Баку пройдет заседание МПК с Саудовской Аравией», - сказал Шарифов, являющийся сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны.

Шестое заседание МПК состоялось в декабре 2021 года в Эр-Рияде.

А.Азизов

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Тэги: САУДАРАВИЯ, МПК, СРОКИ


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