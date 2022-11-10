РФ на G20 озвучит ряд инициатив по наращиванию газового сотрудничества с Турцией и поставок зерна

Россия на саммите "группы двадцати" в Индонезии озвучит ряд инициатив, касающихся газового сотрудничества с Турцией, организации поставок зерна и удобрений, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия подтвердит готовность оставаться надежным поставщиком продовольственной продукции и энергетических ресурсов на зарубежные рынки на коммерческой и гуманитарной основах, отвергая, однако, любые попытки ценового и иного внешнего давления", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ о задачах российской делегации на саммите. Комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
"Планируется озвучить целый ряд конкретных инициатив на этот счет, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений", - отмечается в сообщении.
Российская делегация в ходе саммита подчеркнет важность выстраивания независимых от политической турбулентности логистических маршрутов, технологических кластеров и платежных систем, добавили на Смоленской площади. Москва уделит особое внимание формированию "убедительных итогов Балийского саммита, касающихся реагирования на угрозы в области продовольственной и энергетической безопасности", сообщили в МИД РФ.
Российскую делегацию на саммите "Группы двадцати", который состоится на острове Бали 15-16 ноября, возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Он примет участие в пленарных заседаниях и проведёт ряд двусторонних встреч "на полях" мероприятия, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
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