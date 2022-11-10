Власти Азербайджана обсуждают с ВБ финансирование проектов по восстановлению Карабаха

Правительство Азербайджана в настоящее время обсуждает с Всемирным банком (ВБ) участие банка в финансировании проектов в Карабахе, заявил министр финансов Самир Шарифов.
«Мы обсуждаем с ВБ этот вопрос. Они (банк – ИФ) в принципе выразили готовность. Все будет зависеть от того, какие проекты, как быстро будет (утверждение - ИФ), каковы условия. Пока идут обсуждения, что-то конкретное я не готов пока сказать», - сказал Шарифов журналистам в четверг.
Шарифов в апреле 2022 года заявил, что ВБ готов предоставить Азербайджану кредиты на специальных льготных условиях для финансирования проектов по восстановлению Карабаха. «ВБ сегодня предлагает нам кредиты на специальных льготных условиях. Если мы с ними договоримся, то до середины следующего года можем воспользоваться этими льготными условиями. С учетом процесса восстановления нами Карабаха они (ВБ – ИФ) приняли решение, что могут предоставить кредиты по таким льготным условиям», - сказал Шарифов на совещании под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева, посвященного итогам первого квартала.
Президент Алиев в ответ сказал, что Азербайджан должен воспользоваться такой возможностью.
Шарифов в связи с этим подчеркнул, что Азербайджан может выбрать проекты, на реализацию которых могут быть привлечены льготные кредиты Всемирного банка.
Как сообщалось ранее, президент Алиев в сентябре 2022 году в Баку на встрече с региональным вице-президентом ВБ по Европе и Центральной Азии Анной Бьерден обсуждал участие банка в проектах по восстановлению Карабаха.
А.Азизов
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