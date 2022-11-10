Азербайджан в Карабахе и Зангезуре планирует собирать до 0,5 млн тонн зерновых

В долгосрочной перспективе сбор зерновых в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах составит порядка 486,5 тыс. тонн в год, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

По оценкам центра, в долгосрочной перспективе в Карабахе и Восточном Зангезуре будет выращиваться до 12,6% зерновых в Азербайджане.

При этом основной объем производства зерновых придется на Карабах (155,7 тыс. тонн), Агдамский район (101,9 тыс. тонн) и Физулинский район (158,9 тыс. тонн).

Центр отмечает, что производство зерновых в 80-х годах 20 века (в период СССР – ИФ) на этих территориях составляла 196,5 тыс. тонн в год. Таким образом, сбор урожая зерновых планируется увеличить в 2,5 раза.

Кроме того, в регионе планируется в 23 раза увеличить производство овощей. Если в 80-х годах 20 века на этих территориях выращивалось 9,6 тыс. тонн овощей в год, то в перспективе объем будет доведен до 220,3 тыс. тонн. Причем львиная доля производства придется на Агдамский район, где планируется выращивать 183,2 тыс. тонн овощей в год. Это составит 12,1% в общей доле производства овощей в Азербайджане.

Власти Азербайджана планируют в Карабахе и Восточном Зангезуре развивать производство кормовых растений. В 80-х годах 20 века эти культуры на данных территориях не возделывались. В долгосрочной перспективе здесь планирует выращивать 448,8 тыс. тонн в год таких культур, что составит 8,8% от общего объема по стране. Основные районы, где будет осуществляться производство, это Агдамский (172,1 тыс. тонн) и Физулинский (105,6 тыс. тонн).

Б.Рустамбеков