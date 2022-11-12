Алиев утвердил состав попечительского совета АИКГФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу утвердил состав попечительского совета Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ), который состоит из пяти человек.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.
Согласно документу, Алиев включил в состав попечительского совета АИКГФ заместителей министров финансов, экономики, труда и социальной защиты населения, зампреда Центрального банка Азербайджана (ЦБА) и заведующего сектором по вопросам экономической политики отдела по вопросам экономической политики и промышленности администрации президента Азербайджана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО «Азербайджанский ипотечный фонд» и создании АИКГФ. Все акции общества принадлежат государству.
Р.Керимов
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