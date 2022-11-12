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Финансы 12.11.2022 15:44

Алиев утвердил состав попечительского совета АИКГФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу утвердил состав попечительского совета Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ), который состоит из пяти человек.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

Согласно документу, Алиев включил в состав попечительского совета АИКГФ заместителей министров финансов, экономики, труда и социальной защиты населения, зампреда Центрального банка Азербайджана (ЦБА) и заведующего сектором по вопросам экономической политики отдела по вопросам экономической политики и промышленности администрации президента Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО «Азербайджанский ипотечный фонд» и создании АИКГФ. Все акции общества принадлежат государству.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АИКГФ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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