Алиев утвердил состав попечительского совета АИКГФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу утвердил состав попечительского совета Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ), который состоит из пяти человек.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

Согласно документу, Алиев включил в состав попечительского совета АИКГФ заместителей министров финансов, экономики, труда и социальной защиты населения, зампреда Центрального банка Азербайджана (ЦБА) и заведующего сектором по вопросам экономической политики отдела по вопросам экономической политики и промышленности администрации президента Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО «Азербайджанский ипотечный фонд» и создании АИКГФ. Все акции общества принадлежат государству.

Р.Керимов