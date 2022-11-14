BMW вложит $1,4 млрд в проект по выпуску аккумуляторов в Китае

BMW Brilliance Automotive Ltd. (BBA), совместное предприятие германской Bayerische Motoren Werke AG и китайской Brilliance China Automotive Holdings Ltd., инвестирует 10 млрд юаней ($1,4 млрд) в новый проект по производству аккумуляторных батарей в провинции Ляонин на северо-востоке Китая.

Церемония подписания соглашения состоялась в городе Шэньян (административный центр Ляонин), сообщает агентство "Синьхуа". Оно позволит BBA расширить мощности по производству аккумуляторных батарей на своей производственной базе в Шэньяне.

"Подписание инвестиционного соглашения не только демонстрирует нашу уверенность в долгосрочных перспективах китайского рынка, но и подчеркивает нашу твердую веру в то, что экономическое сотрудничество позволит еще больше укрепить мосты взаимодействия между Китаем и Германией", - сказал президент и главный исполнительный директор BMW China Йохен Голлер.

Президент и главный исполнительный директор BBA Франц Декер также отметил, что инвестиции в расширение производства являются "следующим ключевым шагом" в стратегии BMW по ускорению развития электромобильности в Китае.

BMW провела масштабную модернизацию производственной базы в Шэньяне, в том числе открыла в июне завод, общий объем инвестиций в который составил 15 млрд юаней.

Шэньян - крупнейшая производственная база группы BMW в мире. Общее число сотрудников BMW в Китае превышает 28 тыс. человек.