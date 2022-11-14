Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

11.11 $/bbl +/- WTI 88.96 +2.49 Brent 95.99 +2.32

Транспорт и связь 14.11.2022 22:01

BMW вложит $1,4 млрд в проект по выпуску аккумуляторов в Китае

BMW Brilliance Automotive Ltd. (BBA), совместное предприятие германской Bayerische Motoren Werke AG и китайской Brilliance China Automotive Holdings Ltd., инвестирует 10 млрд юаней ($1,4 млрд) в новый проект по производству аккумуляторных батарей в провинции Ляонин на северо-востоке Китая.

Церемония подписания соглашения состоялась в городе Шэньян (административный центр Ляонин), сообщает агентство "Синьхуа". Оно позволит BBA расширить мощности по производству аккумуляторных батарей на своей производственной базе в Шэньяне.

"Подписание инвестиционного соглашения не только демонстрирует нашу уверенность в долгосрочных перспективах китайского рынка, но и подчеркивает нашу твердую веру в то, что экономическое сотрудничество позволит еще больше укрепить мосты взаимодействия между Китаем и Германией", - сказал президент и главный исполнительный директор BMW China Йохен Голлер.

Президент и главный исполнительный директор BBA Франц Декер также отметил, что инвестиции в расширение производства являются "следующим ключевым шагом" в стратегии BMW по ускорению развития электромобильности в Китае.

BMW провела масштабную модернизацию производственной базы в Шэньяне, в том числе открыла в июне завод, общий объем инвестиций в который составил 15 млрд юаней.

Шэньян - крупнейшая производственная база группы BMW в мире. Общее число сотрудников BMW в Китае превышает 28 тыс. человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, BMW, АККУМУЛЯТОРЫ, ВЫПУСК


Похожие новости


BMW возобновил работу в Китае BMW отзывает 1,5 тыс. мотоциклов в Китае из-за неисправности в тормозной системе BMW отзовет с китайского рынка более 3,1 тыс. автомобилей

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az