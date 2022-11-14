Генассамблея ООН приняла проект резолюции о механизме репараций Украине

Генассамблея ООН большинством голосов на специальном заседании в понедельник приняла проект резолюции о создании механизма, призванного реализовать репарации в пользу Украины.
В поддержку проекта резолюции проголосовали 94 государства, против - 13 стран, в том числе Россия, Китай, Беларусь, Куба. Воздержались 74 государства, в том числе ОАЭ, Сербия, ЮАР, Индия, Индонезия, Израиль, Египет, Бразилия, Армения.
Документ, носящий рекомендательный характер, в частности, рекомендует создать реестр причиненного ущерба Украине в ходе боевых действий.
Байрамов и Абдоллахиан обсудили шаги для устранения проблем в отношениях Баку и Тегерана
Премьеры Азербайджана и РФ примут участие в межрегиональном форуме в Баку
Директор ЦРУ обсуждает в Анкаре с Нарышкиным ситуацию с задержанными в РФ американцами
Минфин Украины ожидает в ноябре около $4,8 млрд внешнего финансирования и $3 млрд в декабре
Eni начинает добычу нефти на новом месторождении в Алжире
BMW вложит $1,4 млрд в проект по выпуску аккумуляторов в Китае
Тайсон и Холифилд будут выпускать мармелад из конопли в форме уха
Туроператоры не прогнозируют серьезного снижения продаж туров в Стамбул
ИВ Сумгайыта направит 810 тыс. манатов на текущий ремонт полигона отходов
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Более скоростной интернет с обновленными продуктами CityNet
Выиграй дом, машину или другие ценные призы, потратив 10 манат!
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают