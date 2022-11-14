Генассамблея ООН приняла проект резолюции о механизме репараций Украине

Генассамблея ООН большинством голосов на специальном заседании в понедельник приняла проект резолюции о создании механизма, призванного реализовать репарации в пользу Украины. В поддержку проекта резолюции проголосовали 94 государства, против - 13 стран, в том числе Россия, Китай, Беларусь, Куба. Воздержались 74 государства, в том числе ОАЭ, Сербия, ЮАР, Индия, Индонезия, Израиль, Египет, Бразилия, Армения. Документ, носящий рекомендательный характер, в частности, рекомендует создать реестр причиненного ущерба Украине в ходе боевых действий.

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