Азербайджан готов инвестировать в газификацию Албании - Алиев

Азербайджан готов инвестировать в газовую отрасль Албании, в частности, в газификацию, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Сегодня (во вторник – ИФ-Аз) мы говорили с вами (президентом Албании Байрамом Бегаем – ИФ-Аз) о вкладе, который мы можем внести в развитие газового хозяйства Албании. У нас есть свои мысли на этот счет. До сих пор в Албании не была создана газовая сеть. Азербайджан может участвовать в этой сфере в качестве инвестора, и мы к этому готовы», - заявил Алиев во вторник по итогам переговоров с президентом Албании Байрамом Бегаем в Тиране.

Этот и другие, связанные с энергетикой, будем обсуждать и в дальнейшем, добавил президент Азербайджана.

Р.Керимов