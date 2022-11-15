Глава Минобороны Финляндии в декабре посетит Турцию

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен (Anti Kaikkonen) сообщил, что получил приглашение посетить Анкару от своего турецкого коллеги Хулуси Акара (Hulusi Akar).
"Я ответил на приглашение согласием. Поездка состоится, очевидно, в начале декабря", - говорится в сообщении финского министра обороны во вторник в соцсети.
У Кайкконена есть "осторожные позитивные ожидания от поездки".
Он заявил, что к Турции нужно подходить таким образом, чтобы она была будущим союзником Финляндии в НАТО. "Нам также необходимо посмотреть, какие модели двустороннего оборонного сотрудничества могут быть у Финляндии и Турции в будущем", - написал он.
Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.
На сегодняшний день из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия. Финские политики в последние дни неоднократно отмечали, что Венгрия может ратифицировать членство двух стран еще в этом году. В то же время Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от этих стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.
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