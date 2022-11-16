США могут потребовать от нефтекомпаний увеличить резервы топлива внутри страны

Американский президент Джо Байден рассматривает возможность введения требований для нефтекомпаний о резервировании более крупных объемов нефтепродуктов внутри страны в связи со снижением запасов в хранилищах на северо-востоке США в преддверии зимы, заявила министр энергетики Дженнифер Грэнхольм.

Штаты являются главным экспортером дизельного топлива европейским государствам, столкнувшимся с энергетическим кризисом, однако "мы также хотим быть уверены в том, что имеем достаточные запасы нефтепродуктов внутри нашей страны", сказала Грэнхольм в интервью агентству Bloomberg в ходе проходящей в Египте климатической конференции COP27.

"Возможно, это не тот выбор, который бизнес хотел бы сделать, но мы просим, чтобы компании, работающие в США, сделали то, что делают в других странах, где есть минимальные требования к уровню наполнения хранилищ, - заявила Грэнхольм. - Вот почему президент рассматривает этот вопрос".

Запасы дистиллятов в хранилищах на Восточном побережье США в настоящее время находятся на рекордно низком для этого времени года уровне. В Новой Англии, где топливо используется для обогрева домов, запасы составляют менее трети от обычного уровня, отмечает Bloomberg.

Ранее сообщалось, что администрация президента США также рассматривает возможность введения ограничений на экспорт нефтепродуктов.

Во вторник Грэнхольм подтвердила, что этот вариант по-прежнему рассматривается. "Однако я не думаю, что он находится вверху списка обсуждаемых возможностей", - подчеркнула она.